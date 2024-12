Secoloditalia.it - “Repubblica Donna” odia la donna di destra: “Meloni? Da brividi, veste male e comanda…”

Leggi su Secoloditalia.it

Tanto rancore, tutto insieme, non si era mai letto, neanche sulle pagine di ““, ma stavolta in una competizione tutta interna vince per ko l‘inserto settimanale del quotidiano di Largo Fochetti dedicato alle “donne”: evidentemente solo a quelle che piacciono alle giornaliste che piacciono alle donne di sinistra, un circoletto un po’ chiuso, che manco nel salotto dei Verdurdin Marcel Proust aveva immaginato così elitario.Sull’inserto di fine anno del quotidiano romano si eleggono le dieci “ragazze del 2024” e si sceglie unada copertina, che per il 2024 è Imane Khelif, la pugile algerina su cui si è molto discusso a proposito delle caratteristiche più o meno femminili. La copertina è una scelta giornalistica, forse persino azzeccata perché in effetti se n’è parlato tanto e spesso a sproposito, poi a ognuno s’è fatto una propria idea, perfino le donne di