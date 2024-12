Lanazione.it - Premio Santo Stefano, ecco le aziende premiate dalla Diocesi

Prato, 26 dicembre 2024 – Duedel comparto tessile e una dell’innovazione tecnologica. Si tratta di Lyria, Bartolini srl e Macoev, i cui nomi sono entrati a far parte dell’albo d’oro del, giunto quest’anno alla quindicesima edizione. L’annuncio è stato dato dal vescovo Giovanni Nerbini al termine del solenne pontificale celebrato nella cattedrale di Prato in occasione della festa del patrono della città. La terna dei vincitori è stata scelta dal comitato promotore del, formato da, Comune e Provincia di Prato, Comune di Montemurlo, Fondazione Cassa di Risparmio e Camera di Commercio. Il riconoscimento, chiamato anche Stefanino d’oro, è stato voluto dalle istituzioni cittadine per rendere onore a quelle realtà imprenditoriali del distretto pratese capaci di avere successo nel pieno rispetto dei diritti dei lavoratori e delle regole della concorrenza.