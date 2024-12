Biccy.it - Parenti Serpenti, tutti gli attori che ci hanno lasciato

Il film cult della cena di Natale,, è stato celebrato anche quest’anno grazie a La7 che lo ha trasmesso in prima serata. Il film, nonostante sia stato registrato ben 32 anni fa, è diventato un cult col passare degli anni dato che quando è uscito non ha ottenuto un grande successo al botteghino e anche la critica lo ha mezzo snobbato facendogli vincere un solo Nastro d’Argento per i costumi.Pia Velsi (che nella pellicola interpreta Trieste) fra qualche mese spegnerà 101 candeline, ma al contrario di lei moltinel corso di queste tre decadi ci. A partire proprio da Paolo Panelli (nel film Saverio, marito di Trieste) che è morto cinque anni dopo l’uscita del film a 71 anni a causa di un edema polmonare. Nel 2015 ci haanche Monica Scattini (nel film è Milena, la sorella sterile di Lina, Alessandro e Alfredo) a causa dell’aggravarsi di un melanoma.