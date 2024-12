Pianetamilan.it - Milan, Reijnders si racconta: “La mia vita è cambiata. Dalla famiglia a…”

Intervistato dal canale ufficiale del club, Tijjani, centrocampista del, ha parlato così della sua, dellaese e di tanto altro ancora. Ecco, di seguito, le parole del nazionale olandese. Sulla: "Adesso la considero veramente casa. Da un anno, quando siamo in Olanda e dico a mia moglie Marina di tornare a casa, intendo qui ao. Mi trovo molto bene. Amici epossono venire a trovarci senza metterci tanto perché il volo dura un'ora e mezza. Si sta bene in Italia, soprattutto per il cibo. Se vado in centro è ovvio che ci sono i tifosi che chiedono foto, ma non è proprio una cosa fuori di testa". Sulla sua: "Mia madre è indonesiana e mio padre olandese. Io, mio fratello e mia sorella siamo un mix. Mio figlio Xavién è un mix pazzesco perché mia moglie viene dall'Iraq.