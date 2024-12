Quotidiano.net - Francia e Russia: dialogo segreto sull'Ucraina senza Kiev

Leggi su Quotidiano.net

"Laha contattato più volte laattraverso canali riservati offrendo di stabilire uncoinvolgere": lo ha affermato il ministro degli Esteri russo, citato dall'agenzia Tass. "Ad esempio, le nostre controparti francesi ci hanno contattato più volte tramite canali privati, proponendo di assistere e facilitare ila questione. È interessante notare che queste proposte spesso hanno escluso l'stessa, apparentemente contraddicendo il principio spesso ripetuto dall'Occidente, secondo cui "nulladovrebbe essere decisol'". Lavrov, che ha parlato ala stampa russa e straniera, ha anche detto che Mosca "non ha posto alcuna precondizione per i colloquia soluzione del conflitto in", insiste affinché "gli accordi già conclusi vengano attuati", ma ha aggiunto che "un cessate il fuoco ina questo punto non porterebbe a nulla, mentre sono necessari degli accordi affidabili".