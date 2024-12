Tg24.sky.it - Alpinisti dispersi, prima perlustrazione senza esito. Nelle prossime ore previsto sorvolo

Leggi su Tg24.sky.it

Nessuna svoltaricerche dei dueromagnoli, Luca Perazzini e Cristian Gualdi,da domenica 22 dicembre in un canalone sul Gran Sasso a 2.700 metri. Rimasti bloccati in quota, i soccorritori sono riusciti mercoledì 25 a riscendere a valle approfittando di un breve momento di vento debole che ha consentito il funzionamento della funivia. Intanto una pattuglia delle Fiamme Gialle è riuscita a raggiungere Vallone dell'Inferno, il luogo dell'ultimo sos dei dueperò trovarli. Più il tempo passa più la situazione si fa difficile. "Sappiamo che lì ci sono due persone e quindi la pressione c'è: non so fino a che punto si debba ancora sperare però quella, c'è sempre. la speranza è l'ultima a morire. Quindi speriamo che abbiano trovato qualche anfratto anche se dopo quattro giorni purtroppo le cose saranno ridotte.