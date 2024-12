Oasport.it - Tour de Ski 2025: Italia, in cinque al femminile. Monsorno per confermare i progressi

Leggi su Oasport.it

Se in campo maschile il contingenteno alde Ski è davvero ampio, alsono soltanto inad aver ricevuto la chiamata per la prima volta della competizione a tappe integralmente su suolono. La FISI ha comunicato queste convocazioni: Caterina Ganz, Anna Comarella, Nicole, Nadine Laurent e Federica Cassol.Inevitabile rimarcare come, di queste fondiste, sia stata, e soprattutto nelle gare veloci, a rappresentare il meglio, e anche il senso di quel po’ di crescita di un movimento in palese difficoltà da quando Arianna Follis ha chiuso l’attività agonistica, e parliamo ormai del 2011. Oltretutto la condizione della classe 2000 originaria di Varena (un’ormai frazione di Ville di Fiemme che conta 843 abitanti e che condivide con Roma i Santi patroni: Pietro e Paolo) appare buona, visto il settimo posto di Davos: non resta che augurarle di poter brillare anche tra Dobbiaco e Val di Fiemme.