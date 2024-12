Thesocialpost.it - Terremoto, scossa di terremoto a Ferrandina

Leggi su Thesocialpost.it

Una lievediè stata registrata alle ore 03:57 di oggi a, in provincia di Matera. Il sisma, di magnitudo 2.0, è stato localizzato alle coordinate 40.4970° di latitudine e 16.4070° di longitudine dalla Sala Sismica INGV-Roma.Nonostante l’intensità contenuta, l’evento è stato avvertito in alcune aree limitrofe, ma al momento non si segnalano danni a persone o cose. Le autorità locali monitorano la situazione, anche se scosse di questa entità sono comuni nella regione e raramente destano preoccupazione.si trova in una zona con una moderata attività sismica, e l’INGV invita i cittadini a rimanere informati su eventuali aggiornamenti.L'articolodiproviene da The Social Post.