Calciomercato.it - L’allenatore pone il veto: alla Juventus solo per 54 milioni

Per il club bianconero l’affare sembra ormai destinato a sfumare: il tecnico lo vende soltanto per 54di euroLaa caccia di un difensore. Giuntoli ha più volte ribadito che la priorità a gennaio sarà rinforzare il reparto arretrato che, durante questa prima parte di stagione, ha perso sia Bremer che Cabal, con entrambi che non torneranno prima della fine dell’anno.ilper 54(LaPresse) – Calciomercato.itThiago Motta attende almeno un centrale, possibilmente nei primi giorni di mercato: Antonio Silva e Hanko sono i due nomi più gettonati, ma il Football Director bianconero non si ferma soltanto a loro e guarda anche ad altri profili. Tra questi c’è anche quello di una vecchia conoscenza della Serie A: Jakub Kiwior.L’ex Spezia, milita nell’Arsenal, ma il suo nome è spesso accostato ad un ritorno in Serie A con laproprio tra le possibili destinazioni.