Gamberorosso.it - Dio benedica i baristi aperti il giorno di Natale, gli eroi di chi trascorre le feste da solo

Non è per tutti un momento di festa, il. Per alcuni può rivelarsi un incubo, specialmente se si sta affrontando un lutto o un momento di crisi. Per altri, semplicemente, quella «magia» dellenon è mai scattata, e va bene così. O meglio, andrebbe bene se non fosse per le pubblicità, gli addobbi già presenti da fine ottobre, le sponsorizzate sui social, i contenuti più o meno melensi che ci ricordano continuamente quanto sia speciale questo periodo dell’anno. Un promemoria non poi così gentile, non per tutti: in soccorso dei «Grinch» di tutta Italia, però, arrivano puntuali loro, glinazionali che nei giorni di festa indossano il mantello con ancora più orgoglio. I, la consolazione di chi si rifiuta di celebrare il.Bar, la salvezza per chi non vuoleggiare ilCosa fare se non si vuoleggiare? Cercare di mantenere il più possibile uno stile di vita ordinario.