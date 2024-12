Quifinanza.it - Biometano al 70% del mercato gas italiano, un passo concreto verso la decarbonizzazione

In Europa, la transizioneladei trasporti non può essere affidata a una sola soluzione tecnologica. Questa narrativa, a lungo sostenuta in determinati ambienti politici e industriali, si sta rivelando sempre più insostenibile di fronte ai fatti che emergono e alle complessità del settore.Le recenti evoluzioni evidenziano la necessità di adottare un approccio più equilibrato e pragmatico. In particolare, il clima politico in Europa sta mutando profondamente. Non si tratta solo di un cambiamento avvenuto in Italia, dove già da tempo si discute di soluzioni più flessibili, ma anche di una riflessione in atto in Paesi chiave come la Germania e la Francia. Questi Stati stanno vivendo una fase di revisione istituzionale che rispecchia una crescente preoccupazione da parte del settore industriale.