Ilrestodelcarlino.it - Terrorismo e Jihad a Bologna, il blitz della Vigilia: “Così usavano i social per trovare giovani seguaci”

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 24 dicembre 2024 – La maxi indagine dei carabinieri del Ros, che ha coinvolto sia il reparto Anticrimine bolognese guidato dal tenente colonnello Luca Latino, sia l’Antidi Roma, ed è stata coordinata dalla Ddalocale Procura e dalla Procura nazionale antimafia e anti, ha portato all’esecuzione di quattro misure cautelari in carcere (un quinto indagato è ricercato all’estero), questa mattina, nei confronti di altrettantiaccusati di avere costituito un’associazione terroristica mirata a rafforzare Al Qaeda e Stato islamico. Perno dell’associazione, per l’accusa, è una giovane di origini pakistane, ma cittadina italiana e residente a, che avrebbe fondato e guidato il gruppo terroristico. IL GENERALE DEI CC BRAMATO CON CC DI ROMA Unche arriva ladi Natale e in un “momento delicatissimo per il Paese e in particolare per il culto cattolico, che viene visto dagli integralisti islamiciisti come “contrapposto” al loro – spiega il generale Ettore Bramato, comandante provinciale dei carabinieri di–.