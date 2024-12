Tennis il Sistema Italia fa scuola | al simposio in Arabia anche i complimenti di Nadal

Leggi su Sportface.it

Il 2024 è stato davvero un anno magico per ilno, che ha fatto incetta di premi grazie ai suoi splendidi protagonisti. Dal numero uno al mondo del ranking Atp, Jannik Sinner, alla crescita incredibile di Jasmine Paolini al femminile. Terra, erba, cemento, outdoor, indoor, singolare, in doppio e a squadre: tutta la squadra azzurra ha ottenuto risultati straordinari raccogliendo con merito il frutto del lavoro fatto a livello federale e sul territorio. E ora ilè sempre più un caso di studio.In particolare, lo scorso fine settimana, in occasione delle Next Gen Atp Finals, a Jeddah, inSaudita, si è tenuto il primointernazionale della penisola araba, approfittando della concomitante SaudiFederation Coaches Conference. Una delegazione dell’Istituto Superiore di Formazione “Roberto Lombardi”, rappresentato dal direttore Michelangelo Dell’Edera e da quattro docenti di diverse aree educative come Rocco Marinuzzi, Simone Bertino, Aldo Russo e Donato Campagnoli, ha tenuto quattro interventi in due giorni spiegando la visione del nostro Paese.