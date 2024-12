Gamberorosso.it - Struffoli vs ricotta fritta: cosa ho imparato passando la Vigilia con i miei suoceri napoletani

Per molto tempo ladi Natale è stata sinonimo di fritto misto: carciofi, broccoli e patate ricoperte da quella pastella che nonna e zia gettavano nell’olio bollente anche vuota, a mo’ di frittella. Era il profumo di festa, con la più romana delle specialità: la. Da anni non le mangio più, ma in compenso ho guadagnato il «pezzullo» di baccalà, l’insalata di rinforzo e soprattutto una marea di dolci, grazie alla famiglia di mio marito di origine campana.Duea Romada lui, Natale da me. È così che abbiamo diviso abitudini e sapori. La nostra è una famiglia in crescita fatta di gesti appresi negli anni e altre tradizioni solo nostre: nella distribuzione delle faccende domestiche, la cucina spetta a me e sulla tavola finisce po' di tutto. C'è qualdi mia mamma, tanto della mia esperienza ma ormai anche un po’ dei, Amelia e Gaetano, la mia seconda famiglia.