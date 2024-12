Oasport.it - Netflix punta sullo sport: dopo Tyson c’è la NFL a Natale, poi il calcio. Il programma del 25 dicembre

ha fatto il proprio debutto nell’universoivo lo scorso 15 novembre, quando ha trasmesso in diretta mondiale il grande ritorno sul ring di Mike: l’incontro tra una delle grandi icone mondiali del pugilato e Jake Paul era stato selezionato dal colosso dell’intrattenimento in streaming per esordire in un panorama completamente nuovo, arricchendo la propria offerta fatta esclusivamente di film e serie tv, autoprodotte o acquistate.sta cercando di sfondare in un settore di mercato inesplorato per questa realtà, investendo somme di denaro importanti per attirare sempre più pubblico verso il proprio servizio, che tra tutti quelli presenti in questo ambito risulta ancora uno dei più convenienti considerando la vastità dell’offerta (6,99 euro al mese per l’abbonamento con pubblicità).