.com - “Easy money”: scoperta truffa da 300mila euro ai danni dello Stato

Leggi su .com

CIVITAVECCHIA – Nell’ambito dei propri compiti istituzionali, il personale dell’Ufficio di Polizia di Frontiera Marittima di Civitavecchia, diretta dal Vice Questore Giorgia Iafrate, ha effettuato una delicata indagine relativamente a un gran numero di cittadini tunisini che, sfruttando sussidi, benefit e sovvenzioni erogate dalloper i più bisognosi, hanno illecitamente percepito ingenti somme di denaro pubblico attestando il falso. Com’è noto, infatti, i percettori di reddito sotto soglia hanno diritto di richiedere, ed ottenere, dai preposti enti statali diversi benefici economici, come, ad esempio, il c.d. assegno unico, l’assegno per il nucleo familiare, i voucher per l’istruzione scolastica ed altri bonus, che consentono ai più bisognosi di attingere da una fonte di reddito aggiuntiva per i propri bisogni quotidiani.