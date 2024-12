Addio Nesta il Monza ha il suo nuovo allenatore | c’è l’annuncio

Leggi su Sportface.it

Sarà un Natale amaro per Alessandro: l’ormai ex tecnico delè stato sollevato dall’incarico dopo la sconfitta arrivata contro la Juventus, lasciando il club brianzolo solo pochi mesi dopo il suo arrivo.Dopo l’ottima stagione alla guida della Reggiana, la leggenda di Milan e Lazio non è riuscita a ripetersi anche in Serie A alla guida del club di Adriano Galliani. L’amministratore delegato biancorosso ha tutelato il tecnico finché ha potuto, ma l’ennesimo ko stagionale ha portato inevitabilmente ad un epilogo drastico e infelice.lascia ile la Serie A dopo diciassette partite, con soli dieci punti conquistati frutto di una vittoria, sette pareggi e nove sconfitte. Un bottino magrissimo che ha relegato il club all’ultimo posto in classifica, a cinque punti dal Verona che si trova quartultimo.