A Vernio la cerimonia del 40esimo anniversario della Strage di Natale

, 20 dicembre 2024 – Sono passati 40 anni da quella notte infernale, la notte in cui nella grande galleria dell’Appennino, a pochi chilometri dalla stazione di, si consumò unache fece 16 vittime e centinaia di feriti e segnò profondamente anche la comunità diVal di Bisenzio. “Aancora in molti ricordano con sgomento quelle ore, chi ha prestato soccorso e chi ha assistito al consumarsi di una tragedia che non deve essere dimenticata – sottolinea la sindaca diMaria Lucarini – La lotta contro ogni forma di violenza e di terrorismo inizia con la memoria, per questo il 23 dicembre alle 19, l’ora in cui venne dato l’allarme, siamo stati al Monumento alla Direttissima, sopra la Grande Galleria dell’Appennino, teatroper ricordare e rafforzare il valoresolidarietà”.