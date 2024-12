Sport.quotidiano.net - Volley serie B1. Codyeco chiude bene. Gruppo Lupi avanti così

Ultima partita del 2024 positiva per lache aggancia la Sestese in vetta alla classifica a quota 28 arrivando alla sosta natalizia dopo un filotto di sei vittorie consecutive. I biancorossi si sono imposti per 3-2 alla Spezia soffrendo non poco ma, il tonfo interno della Sestese, sconfitta in casa per 3-1 dal Camaiore, ha agevolato il compito dei santacrocesi. Questi hanno portato a casa due punti, indispensabili per agguantare in vetta i rossoblù fiorentini. In classifica, quando mancano due gare al termine del girone d’andata, conducono Sesto Fiorentino e Santa Croce a quota 28, seguite da Sassuolo e Camaiore con 26 punti e San Martino con 25. Il campionato riprenderà sabato 11 gennaio e, nel frattempo, i conciari recupereranno il centrale Simoni, uscito ieri per infortunio dopo poche battute.