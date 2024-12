Anteprima24.it - ‘V’, ecco l’ultima fatica letteraria di Piramide: la presentazione il 28 dicembre

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiSi avvicina a grandi passi un nuovo appuntamento per Michelecon ladella sua ultimache si terrà il 28 dida Eskimo, a Benevento. Un evento che si terrà in concomitanza con un’altra, quella di ‘Cucina Vigliacca‘, scritto da Stefano Tarquini.Un focus su musica e poesia in una giornata all’insegna della cultura.Si intitola ‘V’ il nuovo testo del poeta di Cautano, pubblicato per Affiori-Perrone Editori, un altro piccolo mattoncino all’interno di una carriera fresca ma già piena di grandi soddisfazioni e riconoscimenti.Un libro sperimentale con un protagonista, Vincenzo, che decide di abbandonare la poesia per avvicinarsi a una logica più terrena. Un percorso, alla fine, per comprendere che esiste un modo alternativo per esprimersi attraverso un mezzo che non è fatto solo di parole ma anche di suoni.