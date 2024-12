Sport.quotidiano.net - Tennis, nuovo caso doping: Max Purcell sospeso per “metodo proibito”

Roma, 23 dicembre 2024 – Unscuote il mondo del. Max, vincitore di due titoli Slam nel doppio, è statoprovvisoriamente per aver violato le norme antie salterà gli Australian Open di gennaio, ha annunciato l'InternationalIntegrity Agency (Itia). Numero 12 al mondo nel doppio, il 26enne australiano ha ammesso di aver utilizzato un “” e “ha chiesto una sospensione provvisoria il 10 dicembre”, specifica Itia senza fornire ulteriori dettagli. Lo stop provvisorio è scattato il 12 dicembre, in attesa delle conclusioni dell'indagine e di una decisione sulla sanzione, aggiunge l'Agenzia.ha vinto Wimbledon 2022 insieme al connazionale Matt Ebden, poi gli US Open 2023 insieme a Jordan Thompson, anche lui australiano. La Federazione australiana di(TA) ha insistito sul fatto che la sospensione “non era legata all'uso di un prodotto dopante ma piuttosto a un”.