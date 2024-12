Secondo posto? Cosa devo dire Ballando con le stelle Federica Pellegrini vuota il sacco dopo la finale

Leggi su Caffeinamagazine.it

è arrivata seconda nelladicon le2024. La campionessa olimpica, in coppia con il maestro di ballo Pasquale La Rocca, ha sbaragliato quasi tutta la concorrenza. Tantissimi i fan che hanno fatto il tifo per lei, proprio come ai tempi delle sue indimenticabili gare di nuoto. La corsa disi è fermata a un passo dal gradino più alto del podio. Al primosi è piazzata infatti la coppia Bianca Guaccero e Giovanni Pernice, che erano i grandi favoriti della vigilia. Per loro, il 61% delle preferenze. Al terzoinvece il duoNargi e Luca Favilla.è molto attiva sui social. Il giornolaha risa numerose domande dei suoi tifosi durante il viaggio in treno verso casa. I fan, curiosissimi, le hanno domandato come ha vissuto questa nuova esperienza, quali sono state le emozioni dellae tanto altro.