Sansepolcro, convocato il Consiglio Comunale per sabato 28 dicembre

Arezzo, 232024 –, ilil giorno282024 alle ore 9:30 nella Sala Consiliare di Palazzo delle Laudi per discutere gli argomenti di cui al seguente: ORDINE DEL GIORNO 1.Comunicazioni del Presidente del; 2.Comunicazioni del Sindaco; 3.Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2024/2026 - Ratifica della deliberazione di G.C. n.338 adottata il 29/11/2024 ai sensi dell'art.42 c.4 dell’art.175 c.4 del D.Lgs. 267/2000; 4.Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20: D.Lgs. 19/08/2016 n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16/06/2017 n. 100, e ricognizione sui servizi pubblici locali – Approvazione; 5.Alienazione di porzione di terrenoai sensi dell’art.7 comma b del regolamentosulle procedure di alienazioni dei beni immobili, approvato con delibera deln.