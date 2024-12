Sport.periodicodaily.com - Premier Padel 2025: calendario con 24 tornei in 16 Paesi

, il principale circuito professionale ufficiale dia livello mondiale, ha annunciato il tanto atteso. La stagione includerà 24in 16, con 7 nuove location come Miami, Buenos Aires, Cancun e Germania, espandendo ulteriormente il tour in Nord America, Sud America ed Europa.Inizio della Stagione e Nuove AggiunteLa stagionedel Qatar AirwaysTour partirà il 10 febbraio con il Riyadh Season P1. Due nuovi eventi di spicco seguiranno a marzo con iinaugurali di Miami e Cancun, quest’ultimo ospitato presso la Rafa Nadal Academy, prima di tornare in Cile. Ad aprile, il tour approderà in Paraguay e poi a maggio nella capitale argentina, Buenos Aires.in Europa: Giugno – OttobreDa giugno a ottobre, l’Europa sarà il centro delTour, con tappe inchiave come:Italia (Roma, Milano)Spagna (Valladolid, Malaga, Madrid)Francia (Bordeaux, Parigi*)Bassi (Rotterdam)Germania (prima edizione).