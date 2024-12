Sport.quotidiano.net - Mario Pasalic, il jolly dell’Atalanta: “Con il trionfo in Europa League abbiamo capito di essere forti”

Bergamo, 23 dicembre 2024 – Mai così in alto l’Atalanta nella sua storia. Mai prima da sola per un mese, mai prima a Natale. E adesso l’obiettivo dei nerazzurri è chiudere l’anno al primo posto, facendo risultato sabato all’Olimpico in casa della Lazio. Intanto i calciatori nerazzurri, e i tifosi, si godono un Natale da capolisti. Lo scatto “La vittoria ina Dublino ci ha dato una consapevolezza diversa: ci siamo resi conto didavvero una squadra forte, con qualità sia individuali che collettive. Quando inizi a vincere tante partite di fila, cresci in fiducia, e questo si riflette in tutto ciò che fai in campo”, ha spiegato domenica sera uno dei dei veterani del gruppo,. Da sei anni a Bergamo, arrivato 23enne nel luglio 2018 in prestito dal Chelsea con un’operazione geniale di Luca Percassi che lo ha preso in prestito biennale a soli 2 milioni con un riscatto fissato a soli 15 milioni, un affare formidabile.