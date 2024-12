L’occhiolino di Isco a Ceballos | Vediamo se adesso viene qui

Leggi su Justcalcio.com

2024-12-23 01:28:39 Giorni caldissimi per il calcio iberico!La risposta di Daniad un commento diin una foto pubblicata sui social è diventato l’ennesimo cenno del centrocampista dell’Utrera al Betisdove da diversi anni cercano di convincerlo a ritornare in quella che era la sua casa. Qualcosa a cui ha contribuito il malgascio, il giorno in cui è tornato titolare dopo sette mesi di assenza per infortunio, nelle dichiarazioni a Sandra Diaz Di DAZN dopo il pareggio della sua squadra contro Rayo Vallecano.“sequi, si sta facendo apprezzare da quel cretino,” ha detto.sull’auspicato ritorno a casa dell’attuale calciatore della Real Madridche giorni fa ha risposto con “ne resta solo uno per cui tornare indietro Natale” ad un montaggio fotografico in cui Pellegrini appariva vestito con un Babbo Natale verde e bianco, insieme a Alarcón E Vittorio Rocco nell’a Scena della natività.