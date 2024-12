Ilrestodelcarlino.it - La Cbf Balducci strapazza Lecco. Consolidata la terza posizione

CBFMacerta 3 Orocash Picco0 CBF: Caruso 4, Decortes 11, Bulaich Simian 4, Mazzon 12, Bonelli 3, Battista 22, Bresciani (L), Fiesoli 1, Allaoui 1, Busolini, Morandini. Non entrate: Capodacqua (L), Sanguigni. Allenatore Lionetti. OROCASH PICCO: Mangani 7, Piacentini 1, Conti 7, Amoruso 11, Atamah 9, Sassolini 1, Napodano (L), Moroni 3, Casari, Mainetti (L), Monaco, Severin. Non entrate: Ghezzi, Monti. Allenatore Milano. Arbitri: Morgillo e Paris. Parziali: 25-20 25-15 25-19. La CBFbatte3-0 al Fontescodella nelladi ritorno della Serie A2 di volley femminile e rinforza laandando a +2 su Brescia e restando in scia a San Giovanni in Marignano e Messina. Protagonista della partita è la schiacciatrice Valeria Battista (22 punti con il 55% in attacco e 2 muri vincenti).