Lanazione.it - Il telefono della Liberazione da Grosseto a Firenze: andrà a Palazzo Vecchio. La storia di Breri, vigile-centralinista eroe

, 23 dicembre 2024 – L’ironiasorte: l’ordine per l’insurrezione che dette la libertà aarrivò su unda campo tedesco. Prima del suonoMartinella, trillò l’apparecchio che aveva i timbri di approvazione militare con la svastica nazista. Ilera unurbano fiorentino, Erio, lo teneva nascosto a rischiovita tra gli Uffizi e. Oggi quel pezzo di, rimasto in possesso e custodito dalla fineguerra per tutta la sua vita dallo stesso, si trova a, dove vivono sua figlia Gabriella 84enne e il nipote Gianni Fanetti. L’apparato è ancora intatto, fabbricato nel 1942 e racchiuso nel suo guscio di bakelite, la plastica degli anni ’40. Con il, Gabriella conserva anche la bobina di cavo telefonico di fabbricazione inglese, quella che il padre stese dagli Uffizi al Corridoio Vasariano per permettere il funzionamento dell’impianto, e un cilindro di metallo nel quale i partigiani inserivano documenti da consegnare agli alleati sull’altro lato dell’Arno.