Ilfattoquotidiano.it - Il tecnico Vincenzo Carbone nuovo direttore delle Entrate. Ha gestito l’attuazione della delega fiscale del governo

Il consiglio dei ministri ha nominatodell’Agenziain sostituzione di Ernesto Maria Ruffini, che ha annunciato dieci giorni fa le proprie dimissioni. Ilha quindi optato per una soluzione interna all’amministrazione, in cuilavora da 30 anni. Dallo scorso febbraio guida la divisione Contribuenti e in ottobre è stato indicato comevicario. La scelta è una vittoria per il viceministro conal fisco Maurizio Leo: da luglio 2023 il dirigente ha infatti coordinato le attività necessarie perriformadi cui l’esponente di Fratelli d’Italia è regista.Entrato al ministeroFinanze nel 1997 per concorso,ha ricoperto gli incarichi di capo ufficio Contenzioso tributario e capo Ufficio Registro e altri Tributi indiretti.