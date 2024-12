Oasport.it - Equitazione: le nomine dei ct di salto ostacoli, completo e dressage per il 2025-2026

Leggi su Oasport.it

Verso un nuovo biennio di lavoro, con ledei ct dei vari settori olimpici:, con un orizzonte puntato sulle annate.La Federazione Italiana Sport Equestri ha comunicato le proprie designazioni: Marco Porro sarà il Capo Equipe del comparto del, Katherine Ferguson Lucheschi e Iacopo Comelli si occuperanno di esserlo del settore di, con la prima che è nominata come Team Manager Senior anche per il.Di seguito tutte le, settore per settore, con le specificità relative anche ai Consiglieri Referenti:Alvaro Casati – Consigliere referente settore giovanile;Marco Porro – Selezionatore e Capo Equipe squadre nazionali senior;Marco Bergomi – Team Manager settore senior e settore giovanile;Piero Coata – Selezionatore e Capo Equipe squadre nazionali giovanili e pony;Mario Georges Agnes Verheyden – Tecnico del Team nazionale seconda fascia/Under 25 e Capo equipe EEF;Giorgio Masiero – Talent scout federaleGiuseppe Forte – Tecnico stage federali ponyDott.