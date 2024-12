Dilei.it - Ascolti tv del 22 dicembre, l’ultimo scontro fra Pierluigi Diaco e Che tempo che fa

Ultima sfida in tv prima di Natale per BellaFesta di, lo Speciale di Telethon su Rai1, e Cheche fa di Fabio Fazio. Si tratta di un unicum: la puntata dedicata alla Maratona di solidarietà è stata infatti singola, mentre il programma in onda sul Nove torna il 19 gennaio con la seconda parte della stagione 2024-2025. Una domenica ricca di ospiti, interviste ed emozioni in vista delle feste natalizie che quest’anno cadono proprio nel bel mezzo della settimana.Non è invece cambiata la programmazione di Canale5 che ha mandato in onda una nuova puntata di Tradimento, mentre su Italia1 è andato in onda il film Sono Lillo. Il programma Le Iene si è infatti già fermato per la consueta pausa in vista dei festeggiamenti di Natale e Capodanno, quindi per vedere le nuove inchieste del team di Davide Parenti dobbiamo aspettare gennaio.