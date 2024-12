Pianetamilan.it - Amarcord Milan – 23 dicembre 2016: la Supercoppa Italiana vinta a Doha

Il 23, esattamente 8 anni fa, ilvinse la sua settimacontro la Juventus campione d'Italia a, in Qatar. I rossoneri, all'epoca allenati da Vincenzo Montella, parteciparono alla competizione in quanto finalisti della Coppa Italia 2015/. Ilperse la finale della coppa contro la Juve e fu decisivo il gol di Alvaro Morata, attuale attaccante rossonero. La squadra di Montella arrivò a, dove si giocò la, in ritardo rispetto ai bianconeri. L'aereo che ildoveva prendere ebbe un guasto tecnico e la squadra, alla fine, partì per il Qatar due giorni prima della finale. I tempi regolamentari tra Juventus efinirono 1-1. I due gol furono segnati entrambi nel primo tempo: al 18' Giorgio Chiellini segnò per i bianconeri su assist da corner di Miralem Pjanic, i rossoneri pareggiarono venti minuti dopo grazie al colpo di testa di Giacomo Bonaventura su assist di Suso.