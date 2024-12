Thesocialpost.it - Verissimo, Eleonora Giorgi racconta tutto: “La chemio mi ha obbligato a farlo…”

Leggi su Thesocialpost.it

Ospite in collegamento da casa aha condiviso con il pubblico la sua esperienza di vita, segnata da una malattia che la sta sfidando. Con un turbante in testa e la forza di chi non si arrende, l’attrice ha parlato apertamente della sua condizione, della lotta contro il tumore e della sua nuova visione della vita.Diabete e tumore: un’intervista senza filtriDurante l’intervista,ha parlato senza censure della sua salute. Per quanto riguarda il diabete, l’attrice ha dichiarato con sincerità: «Sono una cialtrona. Ho ricondotto la glicemia giusta per una che non ha più mezzo pancreas». Nonostante le difficoltà, ha scelto di convivere con la sua malattia, facendosi anche dei compromessi con la sua alimentazione, pur di tenere sotto controllo il diabete.In merito al tumore, ha ammesso che la situazione è difficile: «Magari fosse una decisione.