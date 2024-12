.com - Serie B Nazionale / Jesi domina nel secondo tempo e batte Caserta 80-69

Buona prestazione di gruppo con valide percentuali al tiro e un’inerzia pressoché costante per tutti i 40’ ad assicurarsi la penultima partita del girone di andata e far dimenticare la sconfitta di Livorno. L’ultima gara dell’anno, domenica prossima a San Severo, 22 dicembre 2024 – Una brillante prestazione del quintetto di Marcello Ghizzinardi seppur senza Marulli (fermo ancora ai box per dei prolungati grattacapi fisici) a chiudere in positivo l’ultima partita interna dell’anno vincendo al PalaTriccoli (749 presenti) 80-69 contro Paperdi Juveallenata dell’exDamiano Cagnazzo.Gli ospiti reggono due parziali e mezzo per poi soccombere nel corso della seconda parte di gara alla superiorità tecnica avversaria riuscendo ad assicurarsi l’inerzia del match per buona parte dei 40’ garantendo continuità offensiva e solidità difensiva.