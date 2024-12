Scorrettissimi Ballando con le Stelle Bianca si accorge di tutto durante la finalissima Pubblico sotto choc | Guardate che fa

Leggi su Caffeinamagazine.it

Nell’ultima puntata dicon le, Pasquale La Rocca ha annunciato il suo ritiro dal programma. Il maestro di Federica Pellegrini, dopo la chiusura del televoto nella, ha detto quasi in lacrime: “Questa potrebbe essere la mia ultima partecipazione a”. È stato uno dei momenti più emozionanti dell’episodio: . Tuttavia, proprio da questo momento è scoppiato sui social un caso che coinvolge anche la coppia Giovanni Pernice eGuaccero.Pasquale La Rocca è arrivato in finale con Federica Pellegrini, dopo aver sostituito due maestri che lo avevano preceduto in questo compito: Angelo Madonia, allontanato per questioni disciplinari, e Samuel Peron, infortunatosi. All’inizio del programma, Pasquale faceva coppia con la cantante Nina Zilli, che però si è dovuta ritirare a causa di una lunga serie di infortuni.