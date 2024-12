Metropolitanmagazine.it - I trend makeup del 2025? Ecco le nostre previsioni imperdibili per il prossimo anno

Se sei sempre alla ricerca delbeauty, preparati:qua serviti idel. Il nuovo, preparatevi, porterà un’ondata di novità nel mondo del, pronte a conquistare tutti. Dai look romantici alle sperimentazioni audaci,tutto ciò che devi sapere per essere al passo con le tendenze che detterstile il.Idel: labbra da rom-com e il ritorno del “bitten look”Dimentica i contorni definiti e le tonalità troppo rigide: nelle labbra si ispireral fascino naturale delle eroine delle commedie romantiche anni ’90. Il? Un effetto “just-kissed” morbido e sfumato, che combina i migliori elementi della bellezza coreana e francese.“Le labbra avruna finitura opaca ma idratata, simile a quella di un balsamo colorato,” afferma Tanielle Jai, make-up artist celebre per aver lanciato tendenze come il latte