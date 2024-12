Ilgiorno.it - Festa di Natale alla Croce Rossa. La pace disegnata dai bambini

Pacchetti da mettere sotto l’albero, ma anche uno speciale regalo del quale usufruire a partire dal prossimo anno. È stato un pomeriggio all’insegna dell’allegria quello ospitato ieri nella sala formazione della sede del Comitato di Sondrio della. “Disegni per undi“ il titolo dell’iniziativa che prevedeva che iportassero i propri lavori realizzati a casa oppure si cimentassero direttamente in loco con la supervisione dei volontari della. Per tutti i piccoli artisti della, un dono tra quelli raccolti graziecampagna “Un giocattolo sospeso“ cui hanno aderito diversi negozi, cartolerie e librerie del capoluogo. "Ne abbiamo distribuiti soltanto una parte, in realtà – dice Maria Grazia Carrara, ispettrice del Corpo Infermiere volontarie della Cri – gli altri saranno consegnati all’Epifania.