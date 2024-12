Coppa del Mondo di Sci Alpino il maltempo ferma le gare a St Moritz | cancellata la tappa odierna

Leggi su Ilfaroonline.it

St., 22 dicembre 2024 – Riprenderà dopo le festività natalizie ladeldi SciFemminile. Questa mattina è statala seconda gara a St.a causa delin pista. Le Azzurre torneranno in sfida dal 28 al 29 dicembre e lo faranno a Semmering, in Austria.E’ stata più volte rimandata la partenza a St., poi è arrivata la decisione dei giudici di cancellare la.Intanto, le Azzurre si piazzano tra le prime atlete in Classifica. Sofia Goggia è quarta e Federica Brignone, quinta.Foto fisi.orgilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.