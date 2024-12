Al giro di boa Atletico Madrid padrone della Liga | Simeone ribalta il Barcellona e vola in vetta

Leggi su Sportface.it

Quando siamo giunti praticamente aldi boal’si ritrova da solo ine prova a mettere le mani sul campionato spagnolo, sfruttando i tentennamenti dei cugini del Real, reduci dalla vittoriaCoppa Intercontinentale, e soprattutto provando a mettere un’ampia distanza nei confronti del, battuto a domicilio allo stadio Olimpico di Montjuïc al termine di una partita incredibile. Un 1-2 conquistato in pieno recupero e in rimonta che proietta i colchoneros al primo posto, a +3 sui blaugrana – ora in crisi nera – che hanno una partita in più peraltro, e a +4 sui blancos che invece hanno una partita in meno rispetto ai ragazzi di Diego.Il Cholo ancora una volta ha saputo reinventare il suo, sta sfruttando una vena realizzativa e non solo strabiliante di Griezmann, ha tanti interpreti che può mandare in campo anche dalla panchina.