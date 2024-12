Pianetamilan.it - Verona-Milan, Zanetti: “Dimostrato carattere, ma ci è mancata la qualità”

Paolo, allenatore gialloblu, ha parlato a 'DAZN' al termine di, partita della 17^ giornata della Serie A 2024-2025 che si è svolta allo stadio 'Bentegodi' di. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. Sulla partita: "Una prestazione ottima contro una squadra importante. Abbiamo, ci è mancato un pizzico di. La partita è stata importante e la strada è stata tracciata". Sull'espulsione: "Ci sono state varie situazioni in cui si è perso del tempo. Ci aspettavamo un po' più di recupero, ma non ha senso fare polemica sull'arbitro". Su Suslov e la quota salvezza: "La quota dipende anche dagli altri, siamo tutti lì. Dobbiamo cercare di fare più punti possibili. Abbiamo trovato l'identità e non dobbiamo mollarla. Suslov è un giocatore importante, gli sta mancando solo il gol, ma ora si sta rendendo sempre più pericoloso".