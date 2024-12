Ilrestodelcarlino.it - Un Natale in lutto. Il paese sotto choc, i familari di Emanuela:: "Era dolce e buona"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Un silenzio assordante, quello che regna in queste ore a Ripaberarda, dopo l’uccisione della 45enneMassicci. La gente ha poca voglia di parlare, tanto è il dolore provato inper una tragedia che ha scosso tutti. I genitori della donna, Lodovico Massicci e Luciana Cecchini, non hanno la forza di dire nulla, comprensibilmente, nemmeno ai familiari più stretti. Troppo forte lo strazio provato per una figlia ammazzata di botte da quel marito che, invece, avrebbe dovuto amarla per sempre. E proteggerla. Invece ha distrutto tutto. A ricordare, invece, sono le cugine Krizia e Diana. "Una ragazza, introversa e molto– spiegano –. Era premurosa con i figli, che amava tanto. Ora, cara cugina, ti chiediamo di proteggerli da lassù. Dai loro la forza per crescere con serenità e tanto amore".