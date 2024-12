Oasport.it - Pallamano: Italia, sconfitta nella prima amichevole premondiale. Il Kuwait vince 30-29

Il percorsodell‘dellainizia con una(30-29), nel primo dei due test amichevoli contro ila Novigrad (Croazia). Un ko di misura che però porta con sé anche buone indicazioni.Gli azzurri, pur privi delle loro stelle principali, ancora impegnate nei campionati all’estero, sono comunque riusciti a tenere botta contro una squadra che, anch’essa, disputerà i Mondiali.Al netto di un primo tempo concluso in svantaggio per 18-11, l’è comunque riuscita a rientrare in partita disputando un secondo tempo molto consistente che l’ha portata a pochissimo dal pareggiare l’incontro. Di seguito il tabellino del match e le dichiarazioni del viceallenatore azzurro Jürgen Prantner.venerdì 20 dicembre Novigrad (CRO)h 17:3030-29 (p.t. 18-11): Al-Khamees 1, Salmeen 2, Najem, Famaz, Houmod 1, Alsanea 4, Meshaal 5, Hasan, Al-Adwani 7, Amer 1, Saleh 1, Mohammed, Mobark 2, Fahad, Ali 1, Abdulrahman 5, Dashti, Buyabis.