Oasport.it - LIVE Conegliano-Milano 1-0, Mondiale per club volley femminile in DIRETTA: le venete in volata vincono un primo set spettacolare, 25-23

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA25-23tempo di Fahr a chiudere ilset. Uno dei set più spettacolari visti in assoluto! Tutto bellissimo e alla fine. vince, 1-024-23 Ancora spettacolooooooooooooooo! Scambio lunghissimo, il pallonetto di Egonu al centro del campo da zona 2 regala un’altra chance a24-22 Parallela di Egonu da zona 224-21 Diagonale di Gabi da zona 423-21 Murooooooooooooooo Danesiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii23-20 In rete il pallonetto di Egonu da seconda linea22-20 La pipe di Haak21-20 La pipe di Egonu21-19 La diagonale di Zhu da zona 420-19 Due difese incredibili di Gabi su Egonu ma alla terza Egonu chiude la diagonale da zona 2.stellare finora!20-18 La parallela di Zhu da zona 4 a chiudere un altro punto!19-18tempo Kurtagic19-17 Diagonale di Haak da zona 218-17 Diagonale stretta di Egonu da zona 218-16 Haak vincente da seconda linea17-16tempo Danesi17-15 Parallela di Gabi sui quattro metri da zona 416-15 Errore al servizio16-14 De Gennarooooooooooo! E’ in campo la difesa del libero disulla bomba di Egonu da seconda linea15-14 Wolosz di seconda intenzione14-14 Diagonale di Sylla da zona 414-13 Diagonale di Zhu da zona 413-13 Diagonale stretta Daalderop da zona 413-12tempo Fahr12-12 Palla spinta di Egonu da zona 212-11 Rischia Egonu e mette fuori da zona 211-11 Out Gabi da zona 411-10 Spettacoloooooooooooooo! Azione incredibile chiusa da Egonu con la diagonale stretta da zona 211-9 Diagonale di Haak da zona 210-9tempo Fahr9-9 Parallela di Daalderop da zona 49-8 In rete Haak da seconda linea9-7 Parallela di Haak da zona 28-7 Out Egonu da zona 27-7 Parallela Egonu da seconda linea7-6 Errore al servizio6-6 Errore al servizio6-5 Attacco vincente Zhu da zona 43-3 Attacco vincente Haak1-3 muro12.