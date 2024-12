Davidemaggio.it - Guillermo Mariotto assente alla finale di Ballando

Leggi su Davidemaggio.it

di Bndo con le Stelle 2024 senza. Il giurato, al centro delle maggiori polemiche nelle ultime settimane, dfuga in diretta al “figlia di m.”, non prende parte all’atto conclusivo dello show del sabato sera di Rai 1. Il motivo ufficiale? E’ caduto.E’ caduto e si è fatto male. Sembra una boutade, invece è la verità. Ci ha mandato adesso il suo certificato . Si è rovinato a una gamba, compresi legamenti e muscolicomunica Milly Carlucci ad inizio, che vede la giuria schierata dunque a quattro e non più a cinque. La conduttrice nei giorni scorsi aveva in realtà messo in dubbio la presenza diquesta sera, per l’audio incriminato (“Lo esamineremo”, aveva ammesso) ma era a Riad per motivi di lavoro e il suo rientro era previsto soltanto ieri.