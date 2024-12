Ilnapolista.it - Genoa-Napoli, confermato Juan Jesus al posto di Buongiorno. Vieira sceglie Vitinha

Sono state da poco diramate le formazioni ufficiali dele delscendono in campo questo pomeriggio a Marassi, ore 18. Ildi Antonio Conte cerca di riprendersi la vetta in attesa di Atalanta-Empoli,col suovuole continuare il trend positivo di 3 partite senza sconfitte, dopo aver rovesciato in modo immediato quanto stesse facendo la squadra con Gilardino (e con incidenza zero da parte di Mario Balotelli ndr). I rossoblù vengono da un pareggio solido in casa di un Milan in difficoltà, mentre ilpare abbia cambiato volto nel secondo tempo di Udine. Verticalità sì, ma scoprendosi maggiormente e quindi portando più uomini nell’area avversaria. Pare che Conte senta ora di avere una squadra abbastanza solida da potersi permettere di più offensivamente.