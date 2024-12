Lanazione.it - Diabete, ecco i cani che ‘fiutano’ le crisi glicemiche

Firenze, 21 dicembre 2024 - Guardie del corpo, o meglio angeli custodi di bambini concapaci con il loro fiuto di accorgersi del sopraggiungere di unaipoglicemica ed avvertire per tempo i genitori dei piccoli. È un progetto speciale e innovativo quello che si sta concretizzando in questi mesi in Toscana, con le carte in regola per diventare capofila ed apripista a livello nazionale. Scandicci, cinquecheconoscono le future famiglie Un cane è già stato consegnato, altri quattro lo saranno a febbraio. Un progetto portato avanti dalla Scuolaguida che ha sede a Scandicci in provincia di Firenze, dal 1979 della Regione: l’unica scuola pubblica del genere di tutta Europa, nata nel 1929 ad opera dell’Unione italiana ciechi ed ipovedenti, la più antica al mondo assieme alla statunitense “Seeing eye”.