Formiche.net - Come sosteniamo la competitività del settore farmaceutico. Scrive il viceministro Valentini

Leggi su Formiche.net

Ilrappresenta un polo industriale di eccellenza nel panorama italiano. Questo comparto, infatti, è primo nel ranking dinei settori produttivi nazionali, un risultato che è legato ai 3 miliardi di investimenti in innovazione, di cui ben 2 destinati aldella ricerca e dello sviluppo,testimoniato dalle domande brevettuali che sono superiori alla media europea. L’Italia, inoltre, si distingue per il suo primato in Europa neldella Contract Development Manufacturing Organization (CDMO), con un valore di produzione superiore ai 3,5 miliardi di euro (il 23% del totale dell’Unione Europea). Questo sottolinea la capacità delle nostre imprese di attrarre investimenti internazionali, posizionando il Paesehub fondamentale per la produzione in conto terzi.