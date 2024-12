Oasport.it - Biathlon, startlist Mass start maschile Le Grand Bornand 2024: programma, orario, tv, pettorali degli italiani

Domenica 22 dicembre si chiuderà ad Annecy-Le, in Francia, la terza tappa della Coppa del Mondo-2025 di: alle ore 12.30 si terrà la 15 kmcon partenza in linea, per la quale si sono qualificati 30 atleti.Nella 15 kmcon partenza in linea a difendere i colori azzurri saranno Tommaso Giacomel e Lukas Hofer, entrambi qualificati per lagrazie al piazzamento in Coppa del Mondo, nella quale sono rispettivamente 14° e 25°.Guarda la Coppa del Mondo disu DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al meseLa diretta tv della 15 kmcon partenza in linea della Coppa del Mondo-2025 diandrà in onda su Eurosport 1 HD, invece la diretta streaming sarà a cura di discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, infine la diretta live testuale sarà disponibile su OA Sport.