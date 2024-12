Ilnapolista.it - All’Everton preoccupa la gestione romana dei Friedkin, di successo solo agli inizi (The Guardian)

A Roma inell’ultimo periodo non sono molto amati (eufemismo). Anzi, diciamo pure aspramente contestati. Sin dall’esonero di De Rossi e la sostituzione dell’ex centrocampista con Juric, la tifoseria intravedeva una mancanza di una certa progettualità. Per non parlare delle dimissioni improvvise di Lina Souloukou, manager tutta d’un pezzo che si è improvvisamente vista una capitale europea contro. Poi ladel caso Dybala, che ora verrà lanciato al miglior offerente ma che a luglio – quando è voluto rimanere – è stato acclamato come un eroe che rinunciava al peso economico dell’Arabia Saudita.Ora forse finirà in Turchia e intanto ha di fatto sconquassato il progetto tecnico della Roma, che farà forse fatica ad arrivare entro le prime dieci in campionato per com’è messa in termini di media punti.