Lapresse.it - Albania, Edi Rama annuncia blocco di TikTok nel Paese per un anno

Il premier dell’Edihato che nelverrà bloccato l’accesso al social cineseper un. L’annuncio è arrivato durante un incontro in cui è stato presentato il nuovo piano d’azione per la sicurezza nelle scuole.: “come un ‘bullo di quartiere’ “Il leader ha spiegato che ildirichiederà alcune settimane e che quindi sarà applicato dall’inizio dell’prossimo e per un. Dopo un, l’valuterà come si comportergli altri Paesi e come reagirà. “Per unnon ci sarànella Repubblica d’”, ha dettoche ha paragonato il social media al “bullo di quartiere” che i genitori temono che i propri figli possano incontrare quando escono di casa.